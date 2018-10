Il "giallo" di Gessica ma anche degrado, omertà e prostituzione, il sindaco: "Favara non è questa"

"Favara non è questa! Non è assolutamente accettabile che passi un messaggio della nostra comunità assolutamente pregiudizievole e lontano dalla realtà. Piuttosto che esaltare il degrado, che purtroppo caratterizza quasi tutte le città da Nord a Sud, nelle diverse trasmissioni televisive non si è parlato della vera comunità favarese caratterizzata da gente onesta e lavoratrice". Lo scrive, sui social network, il sindaco Anna Alba. La città da circa due mesi ormai è assediata dalle troupe e dai giornalisti delle emittenti televisive nazionali. Si occupano tutti del caso di Gessica Lattuca, 27 anni, mamma di quattro bambini piccoli, scomparsa ormai da 76 giorni.

"Ma Favara e i suoi cittadini, Gessica e la sua famiglia meritano rispetto" - invoca il sindaco Anna Alba - . "La scomparsa di Gessica ha sconvolto l'intera comunitá che, fin da subito, ha mostrato enorme solidarietà e vicinanza al dolore della famiglia. Proprio in tal senso, lo scorso mese, è stata organizzata una fiaccolata dalla comunitá ecclesiale che ha registrato massima partecipazione da parte delle istituzioni e dell'intera societá civile. A seguito dei reportage di alcune trasmissioni televisive, Favara viene raffigurata come l'ultima delle ultime città: degradata, sporca ed omertosa".

Il sindaco di Favara non cita esplicitamente il servizio, ma la trasmissione Mediaset "Quarto Grado" - appena ieri sera - ha messo in evidenza, parlando dei "vicoli", il dato oggettivo: "case diroccate, chiuse, disabitate" e quartieri degradati di una porzione di Favara. Così come sono stati sentiti un paio di cittadini che hanno preferito mantenere l'anonimato e che hanno aiutato i giornalisti ad accertare - telefonicamente - l'esistenza di prostitute in attività nel centro di Favara. S'è dunque, ancora una volta, parlato di "notti di sesso a pagamento, dietro porte e finestre sbarrate", di un giro di prostituzione nel quale Gessica potrebbe essere caduta.

"Non si è fatto cenno come Favara presenti un effervescente tessuto culturale e imprenditoriale, orientato alle innovazioni e alle sperimentazioni. Favara è anche arte, storia, tradizioni, enogastronomia e tantissimo altro, - difende, inevitabilmente, a spada tratta la sua città, Anna Alba, - ma questo, presumibilmente, non coincide con gli intenti e le strategie comunicative probabilmente più orientate ed interessate ad esaltare l'audience".

A parlare di "descrizione minuziosamente offensiva" è stato invece il circolo Lega di Favara. "E' stato infangato il nostro paese - scrive il presidente del circolo Lega Riccardo Montalbano - riducendolo soltanto alle vie diroccate del centro storico già martoriato di suo, e insinuando ed asserendo falsità, limitate in realtà a pochissime persone. Chiediamo quindi a gran voce, che il sindaco Anna Alba, sia degna dell'istituzione che rappresenta ad oggi, e chieda alla redazione di 'Quarto Grado' una sonora rettifica e le scuse alla città. Favara è fatta di gente sana e che lavora, di cultura e storia, e di giovani che lottano per rimanere sul territorio e farlo un posto sempre più vivibile per le future generazioni".