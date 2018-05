"Letterando in fest 2018", ecco come partecipare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Pitch a book” è il concorso di idee della nona edizione del Letterando in fest 2018.

Quest'anno, per la prima volta, verrà data la possibilità a scrittori emergenti di parlare del proprio libro in pubblico. L'obiettivo? Scegliere l'idea di libro migliore - per storia e narrazione - e trasformarlo in libro finanziandone la pubblicazione.

Perchè? Per #colmareilvuoto c'è bisogno del nuovo per questo crediamo sia giusto supportare autori emergenti.

Come partecipare:

⦁ inviaci via mail la tua idea (non più di 300 caratteri)

⦁ i migliori 8 verranno invitati durante il festival per fare il loro Pitch a book

⦁ Una giuria mista (qualità e popolare) deciderà il migliore tra gli 8 finalisti

⦁ All'autore con il "Pitch a book" più bello verrà data l'opportunità di pubblicare il libro

Chi può partecipare:

⦁ Scrittori che non abbiano mai pubblicato prima.

⦁ Opera prima

⦁ Da tutta la Sicilia

⦁ Entro il 6 giugno (e con disponibilità di venire a Sciacca nei giorni del festival)