Riapertura Scala dei Turchi, Savarino: "E' la stagione del fare e del fare bene"

"Oggi con il Presidente Musumeci, restituiamo la scala dei turchi alla collettività. La scala dei turchi, meta di centinaia e centinaia di turisti ogni anno, è un potenziale bene patrimonio dell'umanità.

In soli 6 mesi la protezione civile, sotto la guida del Presidente Musumeci, ha realizzato il progetto ed ultimato i lavori di consolidamento realizzando anche una economia sui lavori di circa 100 mila euro.

Sono molto soddisfatta ed orgogliosa del dialogo con il territorio e di come il Presidente Musumeci sia sempre pronto a dare risposte efficienti e veloci. Voglio ringraziare il Presidente Musumeci, perché in un solo anno e mezzo, cioè dal nostro insediamento, la provincia di Agrigento che versava in stato di abbandono, è tornata al centro dell'agenda politica regionale.

Questo, infatti, è solo il primo degli impegni presi che portiamo a compimento, a breve partiranno anche i lavori per il consolidamento del costone della cattedrale di agrigento ed il progetto per la spiaggia di Eraclea Minoa, al vaglio della nuova commissione Via/Vas. Lo ripeto sempre, questa è la stagione politica del fare, del fare Bene".