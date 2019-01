L'istituto comprensivo "Panepinto" riacquista l'autonomia, soddisfatto il sindaco di Santo Stefano Quisquina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stato firmato dall’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale On. Roberto Lagalla il D.A. N.161 del 25 Gennaio 2019 che approva il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia.

Dopo anni di incertezze organizzative e relative deroghe dovute alla drastica diminuzione degli alunni, finalmente il nostro Istituto Comprensivo riacquista la personalità giuridica e l’autonomia scolastica di nuova istituzione aggregando i plessi dell’I.C. Galilei di S. Biagio Platani.

“Nel ringraziare l’Assessore On. Lagalla per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti del territorio dell’Unione dei Comuni Platani-Quisquina- Magazzolo, scongiurando di aggravare una situazione di marginalità delle nostre aree interne dove la scuola costituisce un presidio fondamentale, grande soddisfazione per il risultato conseguito viene espressa dal Sindaco Francesco Cacciatore e dall’intera amministrazione comunale di S. Stefano Quisquina , “indiscutibilmente si potranno innescare lavorando finalmente con livelli organizzativi certi ,con un dirigente Scolastico e un DGA a tempo pieno, politiche organiche in vari ambiti economici con la scuola a fare da traino, come strumento finalizzato ai bisogni formativi e di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio nel quale interagisce”.