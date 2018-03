Tratta di migranti sull'asse Sicilia-Agrigento, Morreale resta ai domiciliari

Giuseppe Morreale, 48 anni, di Santa Margherita Belice, arrestato nell'ambito dell'operazione "Caronte", che ipotizza una tratta di migranti sull'asse Tunisia-Sicilia, resta ai domiciliari.

Il gip di Marsala, Riccardo Alcamo, ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dal suo difensore, l’avvocato Antonino Augello, subito dopo l’interrogatorio di garanzia.

Morreale, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, durante l'interrogatorio ha respinto le accuse e, in particolare, i legami con un altro indagato, Salvatore Calcara, 49 anni, di Sambuca di Sicilia, commerciante di auto, finito in carcere per avere avuto un ruolo centrale - sostiene l'accusa - nell'organizzazione del traffico occupandosi, in particolare, di curare i rapporti con i tunisini.