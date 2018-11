E' in arrivo un milione di euro per pagare i netturbini? Cresce l'attesa

L'accordo - provvisorio - è stato raggiunto. E servirà, dovrebbe almeno, per tamponare l'emergenza rifiuti di Lampedusa dove dal 2 novembre la spazzatura non viene raccolta.

"Il prefetto si è proposto garante di una soluzione emergenziale di trasferimenti regionali al Comune di Lampedusa e Linosa con cui l’amministrazione potrà saldare fatture non liquidate alle ditte del raggruppamento temporaneo di imprese le quali, a loro volta, potranno finalmente - ha fatto un resoconto Aldo Mucci della Usb - provvedere al pagamento degli stipendi dei loro dipendenti". La soluzione è arrivata ieri, il giorno precedente allo sciopero generale.

La serrata di attività commerciali e uffici, oggi, dovrebbe dimostrare coesione su un problema che non riguarda soltanto i lavoratori non retribuiti ma l’intero sistema della gestione rifiuti sulle isole Pelagie.

Gli operatori ecologici rischiano però una denuncia. E questo perché l’astensione dal servizio procede ormai dal 2 novembre e il disagio, malgrado i servizi essenziali, si fa sostanziale. "Oggi ci sarà un’assemblea dei lavoratori delle imprese la cui capofila è la Iseda. Al termine dell’assemblea, sostenuta dall’invocato sciopero generale, i lavoratori riprenderanno il servizio - ha reso noto Aldo Mucci -. Un ritorno al lavoro temporaneo e vincolato però quello degli operatori ecologici che non vedono accreditato stipendio da maggio in alcuni casi e da giugno in altri. Domani, come da accordo raggiunto in Prefettura, la Regione Sicilia dovrebbe poter dimostrare l’impegno di trasferimento, in via emergenziale, al Comune di Lampedusa e Linosa per oltre un milione di euro. Il mantenimento di tale parola determinerà il ritorno al lavoro degli operatori ecologici - conclude Mucci - oppure il ritorno ad uno stato di agitazione con astensione dal servizio ad oltranza".