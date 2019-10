Discarica abusiva al paco dell'Addolorata, Di Rosa chiede audizione in Procura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lo scrivente Giuseppe Di Rosa Coordinatore del Movimento A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL CITTADINO denominato “Mani Libere”:

Considerato: l’esposto denuncia datato 18 Ottobre u.s.;

Viste: le successive note del 21 e del 25 u.s.;

Chiede alla S.V. Ill.ma, di poter valutare la mia convocazione per essere sentito come persona a conoscenza di fatti e circostanze, nonché denunciante quanto in oggetto segnato.

Tanto si chiede ai fini della salvaguardia dell’interesse pubblico.