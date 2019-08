Ribera, imposto divieto di balneazione nei pressi di via Colombo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si porta a conoscenza della cittadinanza che con ordinanza sindacale n. 47 dell’8 agosto 2019 è stato disposto, in via precauzionale e in attesa dell’esito delle analisi delle acque, il divieto di balneazione temporaneo per il tratto di spiaggia 200 m a sinistra e 200 m a destra della rottura della condotta fognaria avvenuta all’altezza dei numeri civici 69 e 76 della via C. Colombo.