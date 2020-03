"Non rispetta la raccolta differenziata", a rischio chiusura il mercato ortofrutticolo

Il mercato ortofrutticolo di Villaggio Mosé è oggi a rischio di chiusura per questioni di tipo “igienico-sanitario” a causa del mancato avvio della raccolta differenziata da parte degli operatori.

Ad annunciarlo, durante i lavori della Commissione bilancio del Consiglio comunale, è stato nei giorni scorsi l’assessore Nello Hamel il quale, parlando delle "grandi utenze", cioè le strutture come carcere, ospedale, centro commerciale, eccetera, ha lamentato "che, al momento, le uniche criticità che si ravvisano sempre in tema ‘grandi utenze’ sono quelle legate al mercato ortofrutticolo del Villaggio Mosè, per il quale – prosegue il verbale - continua una tale sistematica disorganizzazione che porterà molto probabilmente ad una ordinanza di chiusura, per motivi igienico-sanitari”.

La struttura di vendita sarebbe stata infatti in passato più volte invitata a dotarsi di un sistema di raccolta di scarti di lavorazione e imballaggi, ma con scarsi se non scarsissimi risultati. Così adesso l'idea di una chiusura, per quanto temporanea, appare l'ipotesi più accreditata.