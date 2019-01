L'ex Provincia rimuove la frana, Casteltermini tira un sospiro di sollievo

Casteltermini è nuovamente "collegata" con il mondo. Anzi, non è stata mai isolato. Il Libero consorzio di Agrigento, infatti, precisa di aver già provveduto a far rimuovere con i propri mezzi la massa di fango che si è riversata tra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri su un tratto della Sp 21. Il materiale terroso, aggiunge l'ente, è stato "immediatamente rimosso dal personale stradale, che dopo la segnalazione si è attivato subito per attuare la normale procedura di intervento, ovvero l'apertura di una pista e l'ammasso del fango intriso di acqua a lato della carreggiata in attesa di essere movimentata e rimossa dai mezzi meccanici, altrimenti impossibilitati alla rimozione". A lanciare l'allarme, tuttavia, era stata la stessa amministrazione comunale di Casteltermini e la comunità tutta.

Già alle 20 di ieri, tuttavia, i mezzi del Libero consorzio erano già stati attivati dalle squadre di pronto intervento e reperibilità, "rendendo possibile in tempi veloci - hanno scritto - il passaggio dei mezzi, con le ovvie limitazioni di velocità e logica prudenza nel percorrere un tracciato comunque reso pericoloso dalla pioggia. Anche stavolta, dunque, il settore infrastrutture stradali ha dato ampia dimostrazione di efficienza e tempestività, come del resto avvenuto per eventi ben più calamitosi di quello estemporaneo verificatosi ieri".

Per la zona oggi interessata dalla frana, inoltre, è stato redatto un grande progetto di manutenzione straordinaria che riguarda diverse strade del comparto centro nord, e finanziato con i fondi del patto per il Sud per ben 5 milioni e duecentomila euro. La gara d'appalto è in fase di attivazione dall'Urega di Agrigento.