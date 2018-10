Posti a tempo determinato, ecco cosa serve

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Distretto Socio - Sanitario D5 di cui il Comune Capofila è Licata, ha indetto la Procedura concorsuale di selezione pubblica per soli titoli per la copertura a tempo determinato e parziale, fino al 31/12/2019, di n. 8 posti, di cui n. 3 Assistenti Sociali, n. 4 Educatori Professionali e n. 1 Psicologo per la realizzazione del Progetto per l'attuazione del "Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)" a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programma 2014-2020.

Il procedimento per l'espletamento delle selezioni ha avuto avvio il giorno 19/10/201 e, salvo fatti imprevedibili e contingenti, sarà concluso entro il termine massimo di 30/60 giorni. Responsabile del procedimento è la D.ssa Daniela Bonelli.

Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso Distretto Socio Sanitario D5 Via Marianello snc. I componenti della commissione esaminatrice sono la d.ssa Angela Silvana Burgio, Coordinatore del Distretto D5, delegato delle Funzioni Dirigenziali Presidente, il Dott. Rosario Zarbo e il Sig. Paolo Todaro con funzioni anche di segretario verbalizzante. In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato, si potrà chiedere indennizzo da ritardo ai sensi dell’art. 28 della L. n. 98/2013, l.