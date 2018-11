Vetri delle auto presi a sassate, il "maniaco" è tornato in azione?

Casi di tentato furto? Oppure, come appare più probabile, il “maniaco” dei vetri è tornato in azione? Sono stati due, nel giro di pochi giorni, i nuovi danneggiamenti di autovetture, normalmente posteggiate, in via 25 Aprile: nel centro di Agrigento. Qualcuno – che non è stato visto, né tantomeno sentito – ha tirato delle grosse pietre contro una minicar prima (era la sera di domenica) e contro un Suv nella serata di martedì. Del doppio episodio – dopo che sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione “Volanti” della Questura – si sta occupando proprio la polizia.

Difficile pensare a dei furti visto che da entrambe le macchine non è stato portato via assolutamente nulla. Quanto accaduto in via 25 Aprile sembra essere la fotocopia conforme a quanto si era verificato in altre parti della città. All’inizio del mese, in via Porta di Mare, sono state danneggiate altre due auto, una decina di giorni prima era “toccato” ad altre due auto posteggiate in via Garibaldi e prima ancora ad un’altra decina di mezzi, fra le vie Empedocle, Dante e Porta di Mare.

Visto che il modus operandi è sempre lo stesso si ipotizza che ad entrare in azione possa essere sempre lo stesso individuo. Sia i poliziotti della sezione “Volanti”, che i carabinieri, hanno già avviato le indagini per cercare di identificare il balordo o i balordi che continuano a “seminare” raid vandalici.