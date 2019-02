Piazza Ravanusella è di nuovo invasa dai rifiuti: è usata come discarica personale

E' durata solo pochi giorni la possibilità di “ammirare” piazza Ravanusella, che costeggia la via Empedocle ad Agrigento, priva di rifiuti e pattume di ogni genere. La maxi bonifica operata dalla ditta Iseda con l'ausilio di mezzi speciali e pale meccaniche a causa dei diversi quintali di rifiuti lasciati dai soliti incivili, è stata vanificata in pochi giorni. Già da qualche giorno, i sacchetti di spazzatura non differenziata, elettrodomestici, cassette di plastica, legno e cartone, vengono accatastati ai bordi dei pannelli di compensato che delimitano l'area che un tempo era un distributore di benzina e che adesso, anche all'interno, somiglia sempre più ad una discarica, nell'attesa che il Comune decida cosa farne.

A nulla, per l'ennesima volta, sono valsi gli interventi degli operatori ecologici e gli appelli dell'assessore Hamel. I controlli non sono sufficienti, evidentemente, a tenere sotto controllo un fenomeno che continua a crescere, visto che piazza Ravanusella sembra sempre più terra di nessuno.

Lo scorso 6 febbraio, gli operatori ecologici hanno impiegato diverse ore per raccogliere, con l'ausilio di pale meccaniche, una grossa quantità di spazzatura non differenziata costituita anche da scarti provenienti da utenze commerciali di tipo alimentare che si proverà ad accertare se provengono anche da attività esistenti nella zona.