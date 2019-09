Trovati i soldi, trasporto gratuito per gli studenti pendolari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Grazie al lavoro dell'amministrazione comunale che è riuscita a reperire i fondi, e in tandem con la Società Autoservizi Greco, gli studenti pendolari di Palma di Montechiaro che devono raggiungere gli istituti scolastici di Agrigento e Licata potranno viaggiare gratuitamente.

"Finalmente - dice il sindaco Stefano Castellino - la mia città si dota anche di questo importante servizio che tanto timore aveva provocato tra le famiglie, ma siamo enormemente soddisfatti anche dal fatto che i pullman extraurbani non transiteranno più all'interno del centro cittadino. In questo modo non appesantiremo più il traffico negli orari di punta, rispettando l'ambiente ed anche il nuovo centro storico".

Dalla giornata di oggi entrano in funzione anche le nuove corse per gli studenti pendolari. Ecco nel dettaglio:

Corsa 1

Piazza Aquilino ore 6:30

Via P. Nenni ore 6:35

Piazza Matteotti ore 6:45

Viale Pirandello Fermata Bus ore 6:50

Corsa 2

Piazza Aquilino ore 7:00

Via P. Nenni ore 7:05

Piazza Matteotti ore 7:15

Viale Pirandello Fermata Bus ore 7:20

Ritorno

Viale Pirandello direzione Piazza Aquilino

Ore 13:30 - 14:00 - 14:30