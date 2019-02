Rapina a mano armata in farmacia, è la seconda nel giro di 3 giorni: è sempre lo stesso balordo?

Coltello in pugno e volto coperto. Uno solo il delinquente che ha fatto irruzione nella farmacia di corso Odierna, a Palma di Montechiaro, e ha messo a segno una rapina a mano armata. L’ennesima che si verifica, nel giro di pochi giorni, fra Naro e Palma di Montechiaro.

Il rapinatore solitario – ma non è escluso che un complice fosse all’esterno ad aspettarlo, magari anche con il motore acceso di qualche mezzo recuperato appositamente per la fuga – ha minacciato chi, in quel momento, si trovava dietro il bancone della farmacia e s’è fatto consegnare tutti i soldi che c’erano in cassa: un bottino di circa 500 euro. Arraffato il denaro, il malvivente è tornato sui suoi passi e s’è, di fatto, dileguato.

In corso Odierna sono arrivati, una manciata di minuti dopo, i carabinieri che hanno rastrellato il centro, alla ricerca appunto del delinquente, e poi avviato le indagini. Appena tre giorni prima – con le stesse, identiche, modalità – due rapinatori hanno colpito, pochi istanti prima dell’orario di chiusura, una farmacia del centro di Naro. In quel caso, i rapinatori riuscirono ad arraffare circa 300 euro: tanto c’era in cassa. Anche di quelle indagini si stanno occupando i carabinieri e non è escluso che possano trovare possibili collegamenti fra i due episodi criminali: la mano – ma questa è soltanto una ipotesi investigativa, tutta ancora da accertare e confermare, - potrebbe essere sempre la stessa.