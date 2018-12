Nuove colonne di fumo alla "Flexo Bags", i pompieri tornano in azione

S’è temuto che divampassero di nuovo le fiamme. Ieri mattina, nel piazzale della “Flexo Bags”, sono tornate ad alzarsi delle colonne di fumo. Temendo dunque che, all’improvviso, una scintilla potesse far ripartire – anche se in maniera ormai limitata - un rogo, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. E i pompieri del comando provinciale di Villaseta si sono precipitati, ancora una volta, - erano le 8,49 circa - nella zona industriale che sorge a cavallo fra Agrigento, Aragona e Favara. Per un paio d’ore, i vigili del fuoco si sono occupati delle cosiddette operazioni di “smassamento” e “raffreddamento”. Di fatto, è stata smossa la catasta di carta e cartone inceneriti e, ancora una volta, idranti alla mano, si è “raffreddato” tutto con l’acqua.

Nessuna emergenza, nessun rischio, né pericolo ieri mattina. Si tratta di fatti, così come è accaduto in precedenti incendi di materiali dello stesso genere, che possono – anche a distanza di giorni – tornare a registrarsi. Appena mercoledì scorso, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e i vigili del fuoco erano stati alla “Flexo Bags” per porre sotto sequestro il capannone dove - nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, vigilia di Natale – è divampato uno spaventoso incendio. Dovranno essere fatti – secondo quanto emergeva quel giorno - accertamenti e verifiche per stabilire la natura del rogo che ha inghiottito diverse cataste di carta e cartone e provocato danni a dei macchinari. I poliziotti della Squadra Mobile, dopo un primo intervento degli agenti della sezione “Volanti” e dei carabinieri della stazione di Aragona, si stanno infatti occupando delle indagini.

L’azienda – la “Flexo Bags” - si occupa del recupero e riciclo di carta e cartone proveniente dalla raccolta differenziata. Per domare il rogo, quattro squadre dei pompieri del comando provinciale di Villaseta hanno impiegato più di 24 ore prima di riuscire ad avere la meglio.

Sulle indagini è fitto il riserbo dei poliziotti della Squadra Mobile che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, non lasciano trapelare neanche la più piccola indiscrezione su quale sia l’ipotesi investigativa privilegiata.