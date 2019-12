Kore onlus e gli Angeli della Madonna della Divina provvidenza al San Giovanni di Dio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ci sono gesti che scaldano il cuore. Ci sono tradizioni che talvolta vengono rimosse soprattutto quando si è costretti a letto, in un reparto dell’ospedale. Ci sono speranze che vengono riaccese perché è la luce negli occhi a risplendere per prima.

Lo sanno bene i volontari dell’associazione Kore onlus, presieduta da Liliana Buscarino, che ieri mattina, insieme con gli Angeli della Madonna della Divina Provvidenza, guidati da Filippo Alfano, sono andati al San Giovanni di Dio con un obiettivo preciso: riuscire, almeno per un attimo, a far sorridere il cuore degli ammalati e dei loro familiari con le novene natalizie, portando le tradizioni e i canti della nostra terra in quelle degenze dove, talvolta, la sofferenza regna sovrana.

Il primo appuntamento con i pazienti del reparto di Oncologia, diretto da Alfredo Butera, dove i volontari e i musicanti, accolti dall’equipe del Reparto, hanno allietato i cuori dei malati.

Le novene sono proseguite nel reparto di Ortopedia, diretto da Rosario Lupo, e, tra canzoni e filastrocche natalizie, si è acceso un sorriso sul volto e nel cuore delle persone ricoverate.