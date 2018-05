Netturbini di Lampedusa senza stipendio, Usb: "Un altro tavolo in Prefettura"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Usb comunica che a seguito della proclamazione dello stato di agitazione relativo ai mancati pagamenti dei dipendenti Iseda-Sea-Seap del sito lavorativo di Lampedusa e Linosa e considerato il continuo rimballo delle responsabilità traamministrazione Comunale di Lampedusa e Rti Iseda-Sea-Seap chiede alla Prefettura di Agrigento, nonostante il grande impegno profuso dalla dottoressa Elisa Vaccaro nel precedente incontro, un ulteriore tavolo, al fine di scongiurare uno sciopero di più giorni che paralizzerebbe l’isola.

Non possiamo più tollerare atteggiamenti non consoni al corretto rapporto di lavoro che prevede semplicemente una retribuzione a fronte di una prestazione. Questa O.S. ha ribadito anche in sede di audizione presso la Commissione di Garanzia Scioperi a Roma,il dramma di questa categoria di lavoratori. La Commissione presenterà al Presidente della Camera e del Senato,al futuro Presidente del Consiglio dei Ministri, anche le nostre considerazioni in merito appunto al “sistema pago io no paghi tu” escogitato da amministrazioni e aziende.Abbiamo il sacrosanto dovere di non permettere a nessuno,di “spegnere”anni di lotte per ilriconoscimento della dignità della personalità del lavoratore.