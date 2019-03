Morte Tusa, il cordoglio del Cda del consorzio universitario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Presidente f.f. dott. Giovanni Di Maida, il prof. Antonio Moscato, il cda e tutto il Consorzio Universitario Empedoclee di Agrigento, si associano al dolore per l’improvvisa e tragica scomparsa dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, professore, archeologo prestgioso e uomo dalle indiscusse qualità umane, che negli anni ha arricchito la nostra isola non solo della sua presenza, ma anche del contributo professionale che ha saputo dare nella tutela, nella conservazione e nella promozione dei nostri patrimoni archeologici, in tutto il mondo.

Un profondo sentimento di cordoglio va alla moglie ed ai figli di Sebastiano Tusa, in questi momenti di intenso e tormentato dolore.