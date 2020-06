Montevago, inaugurato nuovo mezzo dell’Esa per ripulire il paese dalle erbacce

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un nuovo mezzo acquistato dall’Ente Sviluppo Agricolo è stato inaugurato oggi a Montevago. Si tratta di un trattore con un braccio decespugliatore per il diserbo meccanizzato che sarà utilizzato nel centro termale per ripulire vie e strade dalle erbacce, un servizio che l’Esa offrirà gratuitamente come prevede una convenzione stipulata con il Comune. All’inaugurazione hanno partecipato diversi operai e dirigenti dell’Esa, amministratori e consiglieri comunali.

“Questo nuovo mezzo – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - sarà utilizzato nel territorio per tutto il tempo che servirà a ripulire le vie del centro urbano e quelle esterne al paese. E’ una risorsa preziosa messa al servizio del nostro territorio e ringrazio l’Esa che, seppur con risorse esigue, in ogni occasione dà il massimo di quello che può dare. I dipendenti dell’Esa, in maniera incondizionata, offrono il loro servizio e rappresentano una risorsa importante per tutto il territorio regionale. Oggi più che mai, con bilanci comunali al lumicino e con orari di lavoro ridotti, il contributo degli operai dell’Esa è fondamentale sia per Montevago che per altri comuni della provincia di Agrigento e della Sicilia”.