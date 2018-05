Mangione nuovo presidente dell'Ordine degli agronomi, il plauso dagli ingegneri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Consiglio provinciale dell'Ordine degli Ingegneri esprime compiacimento per l'elezione della dottoressa Maria Giovanna Mangione come nuovo presidente dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Agrigento. Mangione, che ricopriva già il ruolo di vicepresidente, è la prima presidente sotto i 45 anni, la prima donna, e anche la prima laureata in Scienze Forestali a ricoprire questo incarico.

“Rivolgiamo al neo presidente i nostri migliori auguri di un proficuo e sereno lavoro per il bene della sua categoria professionale e del nostro territorio" è il commento del presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Alberto Avenia.