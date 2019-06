Evade per recuperare la biancheria caduta in strada, presunto boss patteggia per direttissima

Sei mesi e dieci giorni di reclusione con la sospensione condizionale della pena: Vincenzo Marrella, 45 anni, di Montallegro, arrestato il 29 aprile con l'accusa di evasione, chiude la vicenda con il patteggiamento. Il giudice Giuseppe Miceli ha ratificato l’accordo processuale fra il difensore, l’avvocato Barbara Garascia, e il pubblico ministero.

Marrella, condannato a 16 anni nell'operazione antimafia "Icaro", dove avrebbe avuto un ruolo molto particolare, visto che in un primo momento si sarebbe infiltrato nella famiglia di Montallegro per scoprire e fare arrestare i responsabili dell'omicidio del padre Lorenzo, si trovava agli arresti domiciliari e sarebbe sceso per strada – secondo la sua versione – per recuperare della biancheria caduta mentre la stendeva.

Ai carabinieri, però, arrivò l’allarme attivato dal braccialetto elettronico e in pochi minuti arrivarono sul posto e lo arrestarono.