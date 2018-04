Mafia, nuove rivelazioni di Quaranta: "Se Di Caro ordinava una cosa, veniva fatta"

"Non ho mai visto personalmente Lillo Di Caro ma so che se manda a dire qualcosa, viene fatta". Il pentito Giuseppe Quaranta irrompe anche al processo scaturito dall'inchiesta "Vultur" che ha fatto luce sulle famiglie mafiose di Camastra e Canicattì. Quaranta sarà ascoltato al dibattimento e nel frattempo il pm della Dda Alessia Sinatra ha depositato i verbali con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

L'ex capomafia di Favara è stato ascoltato lo scorso 16 marzo in una località segreta e ha parlato di uno dei big dell'inchiesta: il vecchio boss Lillo Di Caro di Canicattì. Il magistrato lo ha interrogato insieme ai vertici della Dia di Agrigento, Roberto Cilona e Antonino Caldarella.

"Di Caro è più di Lombardozzi, avevo chiesto di incontrarlo all'inizio del 2013 tramite Giancarlo Buggea che conoscevo da piccolo e in passato è stato arrestato per mafia. Mi avevano dato appuntamento e io sono andato con Angelo Di Giovanni, a Canicattì, dietro il Bingo dove c'è l'appartamento vuoto di Buggea".

L'anziano capomafia, però, non si presenta e preferisce delegare. "Trovai, invece, - rivela Quaranta - Angelo Sindona che si rese disponibile per i Fragapane e che era stato autorizzato da Di Caro. Rimanemmo che ci saremmo visti ma poi fu arrestato pochi giorni dopo". Il pentito aggiunge: "Di Caro non si poteva muovere perchè era anziano. Queste persone, anche se non vanno in giro, essendo pezzi da novanta, vengono informati su tutto e lui è la storia non solo di Canicattì ma di Agrigento. Quando era capoprovincia di Agrigento era in contatto con Riina e Bagarella".