Mafia, la maxi inchiesta Icaro: tre udienze per la conclusione del processo di appello

Tre udienze per concludere il processo di secondo grado scaturito dall’inchiesta antimafia Icaro. Ieri pomeriggio i giudici della Corte di appello di Palermo hanno sciolto una riserva relativa all’ammissione di alcuni documenti mettendo ordine dopo l’audizione del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta, ex capo mafia di Favara, e del presunto ex capo del mandamento della montagna, personaggio chiave dell’omonima inchiesta, Francesco Fragapane, che però – contrariamente a Quaranta – aveva fatto scena muta. A tirarlo in ballo, nel corso della sua deposizione, era stato proprio il pentito.

L’ex capomafia di Favara ha raccontato di essere stato il braccio di Fragapane e di avere avviato dei contatti con i boss più influenti dell’Agrigentino per favorirlo nella sua ambizione di diventare il capo provincia di Cosa Nostra. Ieri, dopo avere acquisito alcuni documenti e, quindi, chiuso l’istruttoria, la Corte ha fissato tre udienze per concludere il processo. La requisitoria è in programma il 3 dicembre. Il 20 e il 27 toccherà alle difese e, se si farà in tempo, i giudici si ritireranno in camera di consiglio. Sono quattordici gli imputati del troncone abbreviato dell’inchiesta.