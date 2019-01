Lo spaccio è in "mano" ai migranti, scatta il blitz: perquisizioni e "roba" sequestrata

"In via Vallicaldi si spaccia anche di giorno”. L’allarme è dilagato, nei giorni scorsi, non soltanto sui social. Tanti gli agrigentini che, apertamente, ne hanno parlato, manifestando naturalmente preoccupazione. La polizia, così come aveva già fatto nelle passate settimane, è tornata – e con l’ausilio delle unità cinofile – in azione: in quello che è il centro storico di Agrigento. Decine di poliziotti della Questura hanno cinturato la zona fra la via Atenea e piazza Ravanusella. Una decina le perquisizioni realizzate. E in maniera particolare sono stati attenzionati i migranti: nigeriani e ghanesi che vivono in quell’area della città.

Un gruppo di extracomunitari che sembrerebbe avere in mano lo spaccio delle sostanze stupefacenti: hashish e marijuana in maniera particolare. I poliziotti della sezione Volanti, durante il maxi rastrellamento, sono riusciti a scovare, e a sequestrare, poco meno di 5 grammi di hashish. L’uomo che aveva con se la “roba” è stato, naturalmente, segnalato – quale assuntore abituale di stupefacenti – alla Prefettura.