Libero Consorzio, boom per la pagina Facebook “Urp Informa Agrigento"

Ben centottantasettemila visualizzazioni e quasi duemila condivisioni raggiunte in meno di tre giorni.

È il lusinghiero risultato conseguito dalla pagina facebook “Urp Informa Agrigento” gestita dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento la quale ha postato le immagini del territorio agrigentino tratte dalla trasmissione di Susy Blady “In viaggio con mia figlia”.

La pagina facebook continua, così, a stimolare interesse e curiosità ed il profilo social, in meno di due anni, ha ottenuto la fiducia di milioni di utenti.

La rete social, come la Pubblica Amministrazione, è fatta da persone che parlano alle persone; Urp informa agrigento, infatti, riesce a colloquiare con gli utenti in maniera semplice ed immediata e mantenere viva la pagina pubblicando con regolarità, cercando, altresì, di rispondere alle domande e alle richieste dei numerosi utenti facendo anche attenzione alle ore di pubblicazione per raggiungere un maggiore bacino di utenza.

Le notizie più “cliccate” riguardano, sicuramente, le manifestazioni culturali e di spettacolo, seguite da quelle di pubblica utilità, come ad esempio il conferimento della differenziata, gli orari dei trasporti pubblici e le notizie più curiose e meno divulgate. In questo modo, “Urp Informa Agrigento” è riuscita,così, a colmare il “gap” nella informazione che riguarda la promozione del territorio.

Il successo della pagina “Urp Informa Agrigento” è, infine, attestato anche dalle richieste di informazioni che provengono da utenti sparsi in tutto il mondo, che contattano la pagina per avere notizie di carattere generale. Un modo, anche questo, per promuovere all'estero l'immagine di Agrigento e della sua provincia.