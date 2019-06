La "Sea Watch3" prova ad entrare nel porto di Lampedusa, bloccata

La Sea Watch ha provato ad entrare nel porto di Lampedusa ma è stata bloccata da una motovedetta della Guardia di finanza. "Questa mattina - informa la portavoce della Ong, Giorgia Linardi - la nave ha comunicato con le autorità informandole che erano trascorse ormai 24 ore dalla dichiarazione dello stato di necessità che la ha costretta all'ingresso nelle acque territoriali. Alle 14.16, non avendo ricevuto nessuna comunicazione o assistenza, ha proceduto verso il porto. Ma a circa un miglio le è stato intimato di spegnere i motori. La nave ora è ferma a un miglio dall'ingresso nel porto.

Gli uomini delle Fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i motori dell'imbarcazione, sono saliti a bordo della nave per parlare con la comandante Carola

Rackete. La nave è adesso ferma a meno di un miglio dal porto. L'autorizzazione allo sbarco deve arrivare dall'autorità di pubblica sicurezza: dal Viminale. Ad attendere l'informativa della Guardia di finanza è la Prefettura di Agrigento, ma non soltanto.

Il parere

Nessuna possibilità di contestare il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, visti i precedenti giurisprudenziali, e nessuna possibilità di applicare il codice della navigazione in merito all'inosservanza del blocco delle forze dell'ordine, vista la sua applicabilità alle sole navi italiane. A Carola Rackete, la comandante della Sea Watch che ha forzato il blocco della Guardia di Finanza portando davanti al porto di Lampedusa 42 migranti soccorsi in mare, sarebbe contestabile solo la violazione del cosiddetto decreto sicurezza bis entrato in vigore lo scorso 15 giugno. E' l'opinione, secondo quanto riporta l'Ansa, dell'avvocato Giorgio Bisagna, esperto di diritto dell'immigrazione. "La legge italiana - spiega Bisagna - e le norme internazionali impongono l'obbligo di prestare soccorso a chi si trova in pericolo in mare".

Politici e Guardia di finanza sulla nave

Una delegazione di parlamentari è salita - dopo che stamani avevano chiesto l'autorizzazione - a bordo della Sea Watch per incontrare i volontari della Ong ed avere un quadro della situazione. A comporre la delegazione: Graziano Delrio, Matteo Orfini e Davide Faraone del Pd, Riccardo Magi dei Radicali e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana). Sulla nave sono presenti anche uomini delle Fiamme Gialle.

L'Aja a Salvini: "Non li accogliamo"

Secondo quanto riporta l'Adnkronos, l'Aja avrebbe fatto sapere al ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Bandiera Sea Watch nostra, ma non li accogliamo". Ed ancora: "Condividiamo preoccupazioni su azioni della Sea Watch".