Open Arms, ispezione conclusa: Patronaggio e staff di medici lasciano Lampedusa

Ore 16,40. E' durata circa un'ora l'ispezione del procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, a bordo della Open Arms. Ispezione realizzata con uno staff medico a bordo. Patronaggio, tornato al molo Madonnina, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti che lo hanno atteso. Pare che, adesso, il procuratore si accinga a rientrare ad Agrigento.

Procura e medici a Lampedusa per un'ispezione

Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, è salito sulla Open Arms. Assieme a lui lo staff medico che realizzerà l'ispezione. Patronaggio ha raggiunto la nave della Ong spagnola con la motovedetta della guardia costiera Cp 324 che è salpata dal molo Madonnina: il molo dirimpettaio a molo Favarolo.

Sull'isola di Lampedusa, il procuratore Patronaggio è giunto con un elicottero della Capitaneria di porto e immediatamente dopo ha raggiunto la nave che è a 800 metri da cala Francese. Dopo che si sono gettati in mare i primi 10 migranti (prima uno e poi altri 9 ndr.), il procuratore di Agrigento ha dichiarato: "La situazione è esplosiva, devo riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male. L'impegno e l'attenzione sono massimi per l'incolumità".

Intanto, Madrid ha fatto sapere che alle 17, ora locale, partirà la nave militare Audaz per recuperare, nelle acque antistanti Lampedusa, i migranti rimasti sulla Open Arms. Servono però 3 giorni di navigazione per raggiungere la più grande delle isole Pelagie.

Chiesta tutela per il magistrato del Tar del Lazio

Quasi 100 magistrati amministrativi tra sonsiglieri di Stato e del Tar hanno sottoscritto un documento per chiedere al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (Cpga) l'apertura di una pratica a tutela del collega del Tar del Lazio che il 14 agosto scorso ha emesso il decreto sulla Open Arms, oggetto dell'attacco, via tweet, del senatore Maurizio Gasparri. Lo riporta l'Ansa. Nel documento, firmato dai magistrati, si denunciano "le parole intimidatorie nei confronti di un magistrato amministrativo" e si esprime "piena solidarietàal collega e la preoccupazione per il propagarsi di questo tipo di commenti che, come in altri casi, per contenuto e forma, esorbitano dal diritto di critica rischiando di suscitare un inammissibile clima di avversione".