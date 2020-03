Strade deserte e silenzio: Lampedusa diventa simbolo della lotta al Coronavirus

Ci sono immagini che fanno male al cuore. Specie a chi, quei posti, li ha sempre visti in tutt'altro modo: pieni di gente abbronzatissima, tavolini e sedie tutti occupati e musica in quasi ogni angolo. Lampedusa, in queste ore, è l'immagine di un Paese - l'Italia - che, provando a resistere all'onda del contagio da Covid-19, s'è rintanato a casa. Lampedusa, con queste immagini, diventa simbolo di una realtà che - consapevole dei gravi limiti sanitari - prova a resistere. E lo fa osservando le regole imposte a tutela della salute pubblica.

Gli appelli, nonostante qualche incosciente resistenza, forse - vale per tutto l'Agrigentino - cominciano a produrre gli effetti sperati. Le strade sono deserte: non ci sono auto, né pedoni. Il silenzio è, talvolta, veramente assordante. Tutto sembra essersi fermato: le vite di ognuno di noi sono come sospese, in standby.

Da Sciacca a Licata, passando per Agrigento e Favara, ci sono però ancora tante persone, in giro, per strada: vengono controllate dalle forze dell'ordine e, se trovati a zonzo senza alcuna legittima motivazione, vengono denunciati. I dati forniti, nelle ultime ore, da Prefettura e Procura sono allarmanti. Ma Lampedusa, "zoccolo duro" d'Europa, con queste immagini vuole veramente farsi esempio di speranza: perchè - e sull'isola lo sanno bene - dopo la tempesta torna sempre il sereno.

