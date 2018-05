Intimidazione a Ida Carmina, Cisl: "Gli amministratori non siano lasciati soli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Se accertato, il presunto atto di intimidazione nei confronti della sindaca di Porto Empedocle, sarà la conferma del clima particolare che vive la comunità empedoclina. Gli amministratori pubblici hanno il compito di amministrare le comunità rispettando le leggi e facendole rispettare ai cittadini, che oltre alla richiesta sacrosanta dei loro diritti, devono comprendere di avere precisi doveri. Quindi, nulla può essere modificato nel comportamento degli amministratori locali, che certamente non devono essere lasciati da soli. Stato e Regione non possono riequilibrare i loro bilanci e mandare in default i Comuni. Etica, legalità, democrazia e solidarietà sono i capi saldi della Cisl agrigentina che condanna ogni tipo di violenza.