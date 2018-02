Insulti al sindaco Valenti, solidarietà del Comune di Menfi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco di Menfi, Vincenzo Lotà, e l’intera amministrazione Comunale esprimono piena solidarietà al sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, vittima di una mole inusitata e sconcertante di minacce ed insulti a seguito della triste vicenda che ha visto tanti cani randagi trovati soppressi, negli ultimi giorni, nel territorio di Sciacca.

Il diritto di critica non può mai diventare, come in questo caso, occasione per manifestare odio e violenza.

La gestione del randagismo è materia difficile e delicata che vede tutti i Sindaci impegnati a fondo e a tempo pieno, di concerto con le associazioni e i volontari che hanno a cuore davvero il destino degli animali, per controllarlo. Episodi di odio sociale come quello che ha coinvolto la collega Valenti sono privi di alcuna motivazione, frutto di ideologia distorta, frustrazione e strumentalizzazione. La condanna è convinta.