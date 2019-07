Girgenti acque, indagini sul "sistema Campione" in dirittura d'arrivo

In un modo o nell'altro è ormai in dirittura d'arrivo l'indagine sul presunto "sistema Girgenti Acque". A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano "La Sicilia".

Scadrà infatti a breve la terza ed ultima proroga delle indagini dell'inchiesta avviata un anno fa e che ha portato già a conseguenze abbastanza rilevanti, per quanto non ancora giudiziarie. Stando al quotidiano catanese, la prossima settimana sarà cruciale per sottoporre al Gip gli incartamenti definitivi della vicenda e consentire così di disporre i provvedimenti a carico (quasi certamente) solo di una parte degli 81 indagati.