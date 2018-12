Incendio Flexo Bags, le autobotti della Protezione civile al fianco dei vigili del fuoco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche due autobotti della protezione civile comunale, con relativo personale, hanno collaborato attivamente alle operazioni di spegnimento dell'incendio sviluppatosi, nel pomeriggio del 24 dicembre presso la "Flexo Bags" nella zona industriale di Agrigento. Per molte ore e, nonostante le giornate di festa, il personale della protezione civile comunale ha svolto un incessante lavoro di supporto alle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento; i mezzi comunali sono accorsi sul posto sin dalla chiamata di allarme, intorno alle ore 17 del 24 dicembre e hanno, per tutta la notte e buona parte della giornata del Santo Natale, contribuito, a domare le fiamme facendo la spola tra la zona industriale e gli idranti ubicati in città. Nonostante le giornate di festa, il personale comunale impegnato, si è prodigato, con spirito di sacrificio ed abnegazione, a collaborare con le squadre dei vigili del fuoco accorse sul luogo, dimostrando professionalità. Il sindaco Calogero Firetto rivolge un sentito ringraziamento agli operatori della protezione civile comunakle che:" sono stati in prima linea e con spirito di sacrificio al al fiuanco di decine di uomimi che hanno evitato, con il loro tempestivo intervento, danni maggiori".