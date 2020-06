Incendio alla coop Livatino, solidarietà gruppo M5S all’Ars

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Qualora si trattasse di un incendio di origine dolosa, sarebbe un fatto grave e preoccupante. In ogni caso ai componenti della cooperativa sociale “Rosario Livatino – Libera Terra giunga la nostra solidarietà”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle a proposito dell’incendio che in questi giorni ha mandato in fumo circa 40 ettari di coltivazioni delle terre confiscate alla mafia e gestite dalla cooperativa sociale Livatino in territorio di Naro nell’Agrigentino. “Alla cooperativa - aggiungono i deputati - giunga l’invito ad andare avanti senza tentennamenti. Siamo fiduciosi sulla capacità degli inquirenti di fare luce su una vicenda che potrebbe avere tinte fosche”.