"I randagi hanno danneggiato la mia auto", chiesto risarcimento al Comune

Un'aggressione da parte di un brando di cani randagi avrebbe danneggiato due autovetture di sua proprietà. Per questo un cittadino agrigentino si è rivolto al giudice di pace di Agrigento al fine di ottenere un risarcimento economico dal Comune capoluogo.

L'uomo, nel dettaglio, chiede circa 2.500 euro, ma l'ente ha ritenuto "infondata in fatto e in diritto" la richiesta, dando incarico all'avvocatura comunale di predisporre la difesa. Non si tratta, comunque, dell'unica causa "capodannesca" tra quelle che il Municipio si è trovato ad impugnare per l'ultimo dell'anno, purtroppo.

La conclusione del 2018 è stata anzi caratterizzata da un periodo abbastanza "nero" per le casse dell'ente, che si sono trovate a dover pagare debiti fuori bilancio per centinaia di migliaia di euro per sentenze perse, a volte frutto di cause intentante dallo stesso Comune ma poi perse dinnanzi ai giudici.