Guasto alla condotta, interrotta la distribuzione idrica a San Giovanni Gemini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica di essere stata informata, per le vie brevi, da Siciliacque S.p.A. dell’interruzione improvvisa della fornitura idrica presso il punto di consegna denominato Serra Canale, nel Comune di San Giovanni Gemini, a causa di un guasto alla condotta di adduzione.

Per tale motivo, l’interruzione programmata, prevista per le giornate del 16 e 17 Gennaio 2018, è stata anticipata ad oggi, 15 Gennaio 2018.