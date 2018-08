Google Camp, Trafficante: "Evento che valorizza il territorio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Torna in provincia di Agrigento per il quarto anno consecutivo il Google Camp, l'evento internazionale che il colosso della tecnologia organizza ogni anno, che valorizza il nostro meraviglioso Territorio Agrigentino, dichiara in una nota il Consigliere esponente Sindacale dell`U.N.S.I.C Territoriale Ribera Stefano Trafficante, gli ospiti come si apprende dai giornali da Lady Gaga a George Clooney, alcuni su lussuosi yatch, che sostano nella nostra meravigliosa costa, altri in elicottero e altri in aereo,

alloggeranno ancora una volta al Resort Verdura di Sciacca ma questa volta la cena sarà al parco archeologico di Selinunte, ricordiamo che tre anni fa fu svolta a Borgo Bonsignore, e due anni fa, nella città di Sciacca, cui viveva questa magica atmosfera, frutto di un'azione amministrativa, lungimirante e di un grande sforzo organizzativo svolto dell'allora Sindaco Avv. Fabrizio Di Paola.

Non dimentichiamoci - continua il Sindacalista dell`U.N.S.I.C Trafficante - che (a torto) nell'immaginario collettivo di mezzo mondo "Sicilia" evoca ancora mafia e miseria.

In questi anni - conclude - i turisti si stanno moltiplicando grazie anche a eventi promozionali che rilanciano l'immagine Sicilia valorizzandone bellezza, paesaggi, arte, storia, cucina.