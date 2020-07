Nuova pianta organica della Girgenti Acque, ecco come stanno le cose

Nuovo organigramma della Girgenti Acque con circa 40 posizioni in più: la gestione commissariale smentisce sé stessa. Ieri, AgrigentoNotizie vi aveva raccontato che la struttura che oggi governa la società di gestione del servizio idrico, in capo ai commissari prefettizi Gervasio Venuti e Massimo Dell'Aira, avesse proposto ai sindacati un nuovo organigramma che prevedeva, appunto, una crescita da 330 circa a 370 dei lavoratori impegnati nella gestione del servizio.

Questo, scrivevamo, carte alla mano, con un ampliamento e una rimodulazione complessiva dei servizi anche alla luce delle difficoltà operative connesse a sistemi di gestione non esattamente moderni. E invece no.

I commissari: "Il documento è solo una teorica configurazione dell'organico"

"In merito alle inesatte notizie diffuse dalla stampa sull’ipotesi di previste 'nuove assunzioni', ritiene necessario chiarire che il documento esaminato con i sindacati, e dagli stessi in linea di massima condiviso, - scrivono dalla gestione commissariale - costituisce solo teorica configurazione di un organico funzionale dell’azienda, non certo di una immutabile pianta organica, coerente alle riscontrate esigenze operative della complessiva e unitaria gestione del servizio nell’intera provincia, come disegnata e voluta, ancorché a vario titolo illegittimamente inattuata, dalle norme vigenti. Di conseguenza né si prevede alcuna nuova assunzione, né si programma alcun incremento della forza lavoro disponibile, ma si intende piuttosto così razionalizzare, in coerenza con le esigenze dell’utenza, l’utilizzo delle complessive professionalità di cui da anni le aziende Girgenti Acque spa e Hydortecne s.r.l. dispongono e retribuiscono secondo i Ccnl di settore".

La controreplica: "Organigramma con un numero maggiore di lavoratori"

Noi, dal canto nostro, credevamo che 370 fosse maggiore di 330. Invece, stravolgendo secoli di aritmetica, abbiamo scoperto che non è così. O almeno, non è così per i commissari prefettizi della Girgenti Acque per i quali 370 è uguale (se non minore) di 330/340. Crediamo, piuttosto, che il punto sia fondato su un malinteso: nessuno ha attribuito alla gestione commissariale l'intenzione di fare nuove assunzioni durante il proprio periodo di guida (anche perché, come noto, la società commissariata al momento ha ricevuto una risoluzione del contratto dall'Ati), ma resta il fatto che, appunto, se tracci un organigramma, per quanto "teorico", che prevede un numero maggiore di lavoratori (aggiungiamo, meritoriamente, se davvero necessari) questi in qualche modo vanno inquadrati, per quanto la parola "assunzioni" possa provocare reazioni stizzite. Noi la proposta girata ai sindacati la alleghiamo in calce, così che tutti possano leggerla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ragionamento a parte merita il titolo della replica: "Ancora fake sulla Gestione del Servizio Idrico Integrato – Ati Ag9 - A chi possono giovare? Ovvero: Cui prodest?". Ce lo chiediamo anche noi: a chi dovrebbero giovare? Ce lo dicano i commissari, uomini dello Stato, in modo chiaro e inequivocabile, senza rifugiarsi dietro interrogativi generici di comodo.

Organico funzionale per strutture (L2) e profilo

Allegati