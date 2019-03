Referendum per la fusione di Cammarata e San Giovanni Gemini: nasce il comitato per il "no"

Al voto per decidere la fusione si andrà il prossimo 28 aprile, ma a San Giovanni Gemini e Cammarata il clima è quello delle grandi competizioni. Se si era infatti finora reso "visibile" il comitato promotore del refedendum, che sostiene le tesi del "sì" alla creazione del "super Comune" di "Cammarata Gemini", adesso sorge anche un fronte del "no" che sostiene invece la necessità di mantenere separati i due centri montani per preservarne la storia.

Un comitato che si è già costituito "fisicamente" e che ha creato anche diverse pagine social dedicate allo scopo, accusando, semmai, il comitato del "sì" di voler "cancellare secoli di storia... per trenta denari".

Posizioni ovviamente respinte con fermezza dai sostenitori del referendum, che invece invitano a puntare l'attenzione sul vantaggio concreto che le comunità locali avranno dalla creazione di un centro di maggiori dimensioni e con maggiori abitanti.