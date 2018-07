Fonte idrica di Chirumbo, i consiglieri comunali: "Patrimonio per il territorio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I consiglieri comunali di maggioranza Maria Pia Greco e Vincenzo D’Urso vicini al gruppo politico indipendente capeggiato dall’Assessore comunale Toto’Scozzari, interrogano l’amministrazione comunale sulla valorizzazione e l’utilizzo della fonte idrica di Chirumbo patrimonio dell’intera collettività castelterminese.

I consiglieri comunali ribadiscono l’importanza e la funzionalità dello storico acquedotto che deve essere messo nelle condizioni di funzionare al meglio e ha tra l’altro per storicità un’importanza naturalistica e sito di rilevanza storico-ambientale.

Infatti è inserita nella Carta del paesaggio della biodiversità dei Monti Sicani,tutto ciò diventa indispensabile per l’approvvigionamento idrico e naturalistico per i castelterminesi e per gli abbeveratoi per gli agricoltori e gli allevatori della zona.

Per tutto ciò si sollecita l’amministrazione comunale a mettere in atto tutti i provvedimenti del caso per tornare a gestire compiutamente l’acquedotto per innestare azioni virtuose e tese al bene comune.