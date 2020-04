Completamento della rete fognaria di San Leone, c'è l'ok: lavori verso la realizzazione

Rete fognante della zona rivierasca, arriva un primo importante "via libera". Il commissario straordinario per la depurazione, Enrico Rolle, con proprio atto ha giudicato conclusa positivamente la conferenza di servizi per lo stralcio del progetto di completamento della rete fognaria nella zona rivierasca della città.

Un progetto dentro il progetto, appunto, una piccola parte di quanto inizialmente previsto, che consentirà di completare le fognature in interi tratti del Villaggio Peruzzo, a partire da tutte le case già scoperte e sanzionate per scarichi abusivi nel fiume Akragas o che disperdevano i propri liquami in modo comunque non regolare. Ma non solo, il progetto prevederà la realizzazione di opere di protezione e di mitigazione della premente tra la spiaggia della Ps e piazzale Pertini che oggi viene sistematicamente sganciata dalle onde di maggior forza.Il progetto più ampio sulla rete fognaria costiera, precisava sempre Rolle, è invece ancora in fase di redazione: lo stesso necessitava, per evitare “una duplicazione della spesa” per la redazione degli interventi.

Pare che il progetto possa arrivare entro metà mese, mentre non si hanno oggi notizie delle gare d'appalto per gli altri interventi da realizzare, tra cui quelli per la costruzione e l'adeguamento dei depuratori nel capoluogo e in provincia.