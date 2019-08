Ferragosto sicuro, anche il Libero consorzio comunale sarà in campo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento sarà impegnato anche quest'anno nelle attività a sostegno della sicurezza delle persone che numerose accorreranno per la sera di Ferragosto sul tratto di litorale tra Porto Empedocle e Realmonte, in particolare lungo la Strada Provinciale n. 68 che costeggia le spiagge di Punta Grande e Capo Rossello. Stamani infatti si è svolta nei locali del Commissariato di P.S. Di Porto Empedocle diretto dalla dott.ssa Chiara Sciarrabba una riunione alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni di Porto Empedocle e Realmonte, degli Uffici di Protezione Civile degli stessi Comuni e delle varie istituzioni per stabilire il relativo piano di sicurezza.

Il Libero Consorzio farà parte del servizio interforze composto da Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Provinciale, Capitaneria di Porto che, unitamente al 118, vigileranno per garantire lo svolgimento dei festeggiamenti sulle spiagge nella massima sicurezza. In particolare il Gruppo Protezione Civile ha attivato un presidio sanitario lungo la SP n. 68, precisamente all'altezza del locale Kaeso, con il supporto della Croce Rossa Italiana, che ha messo a disposizione un’ambulanza.

Saranno assicurati inoltre due turni di assistenza con complessivi sei operatori, e messe a disposizione transenne e la torre faro, mentre il personale del Settore Infrastrutture Stradali e la Polizia Provinciale assicureranno il regolare deflusso del traffico e i controlli lungo la SP n. 68, sulla quale, dalle ore 10.00 del 14 agosto e sino alle ore 04.00 del 15 agosto, e comunque fino a cessata esigenza, sarà istituito il senso unico in direzione Realmonte-Lido Rossello.