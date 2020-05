Fase 2, si torna alla "normalità": pioggia di pubblicazioni matrimoniali

Le sale trattenimento sono ancora chiuse, ma le cerimonie si svolgeranno comunque tra pochi intimi. Dopo un sostanziale "stop" nella fase di diffusione del Covid-19 che portò al "lockdown", in questi giorni al Municipio di Agrigento sono arrivate una decina di richieste di pubblicazione di matrimonio per altrettante coppie che, adesso, avranno 180 giorni per celebrare effettivamente il rito, che sia civile o religioso.

La speranza da parte di tutti, verosimilmente, è che tra cinque mesi la situazione sia molto diversa da quella attuale e il matrimonio possa essere celebrato magari nel modo "tradizionale", con amici e parenti.

In realtà anche durante il "lockdown" si sono celebrati diversi matrimoni, sia civili che religiosi, ma in forma "ridotta", con la sola presenza degli sposi e dei testimoni e con l'uso di mascherine oltre che il rispetto delle distanze sociali.