Eurolingue School riceve un riconoscimento ufficiale da Cambridge

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È stata consegnata a Eurolingue School la targa di Centro Autorizzato per le certificazioni linguistiche Cambridge Assessment English.

“Questa targa è simbolo degli alti standard di integrità, sicurezza e servizio che i nostri centri autorizzati devono rispettare” ha dichiarato Peter McCabe, responsabile in Italia di Cambridge Assessment English, divisione no-profit dell’Università di Cambridge. Eurolingue School offre e gestisce gli esami Cambridge dal 1996, dando l’opportunità a studenti e adulti di acquisire una certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale.

La targa è stata consegnata a Roma durante la conferenza che ogni anno riunisce i centri autorizzatidi tutta Italia. Il riconoscimento è stato assegnato al responsabile del centro Adriana Iacono dal team italiano di Cambridge Assessment English.

McCabe ha aggiunto: “La nostra missione è quella di aiutare chiunque voglia a imparare l’inglese e a dimostralo a tutto il mondo. Ogni anno più di 5 milioni di persone in 13 Paesi in tutto il mondo sostengono i nostri esami. Eurolingue School è parte di una rete di 165 centri in Italia che condividono con noi questo impegno. La nostra rete di centri collabora con scuole statali, enti di formazione, università e aziendedando loro la possibilità di certificarsi su tutto il territorio italiano e garantendo qualità e servizio eccellente a tutti i candidati.”

Eurolingue School opera nel settore delle lingue straniere dal 1992, fornendo corsi per bambini e adulti finalizzati al raggiungimento delle abilità specifiche secondo lo schema definito dal Framework Europeo. Dal 1996 la scuola è centro autorizzato della Università di Cambridge e sede di esami per il rilascio delle qualificheA2 KEY, B1 Preliminary, B2 FCE, C1 CAE, C2 CPE, A1/A2 YLE e qualifiche per insegnanti (esame TKT e TKT CLIL di Cambridge), collabora con numerose scuole, enti pubblici e privati alla realizzazione di progetti per la diffusione e il potenziamento della lingua inglese e offre annualmente seminari di formazione per gli insegnanti. La scuola è presente nel territorio con sedi ad Agrigento, Palermo, Caltanissetta e Ribera. Inoltre, dal 2017 è diventata parte di AISLi Associazione Italiana Scuole Lingua Inglese, come riconoscimento dell’eccellenza dell’offerta formativa di Eurolingue School.