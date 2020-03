Firetto: "Ho proposto agli altri sindaci di attuare la sospensione delle rate dei mutui e altre agevolazioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In qualità di vice presidente Anci Sicilia, ho discusso e condiviso con gli altri sindaci e col presidente Leoluca Orlando, la richiesta oggi avanzata al Governo nazionale di proroga dei termini di tutti gli adempimenti finanziari e contabili;

📌il rinvio delle scadenze di carte d’identità, autorizzazioni anagrafiche e permessi di soggiorno per limitare l’accesso agli uffici comunali competenti;

📌l'agevolazione del collocamento in ferie del personale e il lavoro a distanza oltre che il lavoro flessibile;

📌l'attivazione di un fondo per bilanciare dilazioni e ritardi di riscossione dei tributi locali;

📌la sospensione della rata dei mutui per investimenti e lo spostamento all’anno finale della rata dell’anno in corso;

📌un fondo per il dilazionamento degli interessi dei crediti non riscossi;

📌lo sblocco dell’utilizzo di somme di avanzo vincolato;

📌la possibilità di utilizzare somme da proventi contravvenzionali senza limiti in atto esistenti per consentire lo svolgimento di nuovi e maggiori compiti della polizia municipale.



📍Formulata anche la richiesta di differimento per rate ammortamento ex dl 35/2013



E PER IL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO ABBIAMO CHIESTO

📍 un intervento sul sistema bancario per dare liquidità al sistema delle imprese;

📍 l'estensione della cassa del CIG anche alle piccole imprese;

📍bloccare/sospendere interventi del sistema bancario che dispone il rientro in danno delle aziende operanti nel settore turistico-alberghiero-terziario;

📍 bloccare/sospendere il canone di locazione per le medesime strutture la cui attività è stata di fatto annullata o formalmente proibita (ristoranti, bar, barbieri, parrucchieri, etc..).