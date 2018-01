Elezioni politiche, apertura straordinaria dell'ufficio elettorale di Sciacca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il dirigente del I Settore Affari Generali Michele Todaro ha disposto l’apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale comunale in vista delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018. Il provvedimento – come da indicazione della Prefettura di Agrigento – consentirà agli elettori la possibilità di ottenere il rilascio del certificato di iscrizione elettorale per la presentazione delle liste per elezioni politiche.

L’apertura dell’Ufficio Elettorale comunale e dell’atrio superiore del palazzo comunale – si legge in un avviso pubblico – è stata disposta a partire da giovedì 25 gennaio e fino a lunedì 29 gennaio con i seguenti orari:

Giovedì 25 e venerdì 26 gennaio: dalle ore 7,45 alle ore 14,20 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30;

Sabato 27 gennaio: dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

Domenica 28 e lunedì 29 gennaio: dalle ore 8,00 alle ore 20,00.