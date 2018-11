Maltempo, danni ai serbatoi: turnazione idrica ridotta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gigenti Acque S.p.A. comunica che, a causa del maltempo che ha interessato la Città di Sciacca gli impianti di sollevamento dei Pozzi Carboj e Grattavole hanno subito dei danni elettrici e consequenzialmente non sono stati alimentati i serbatoi comunali che approvvigionano la Città di Sciacca.

Pertanto, non essendo stati raggiunti i livelli ottimali di risorsa idrica nei serbatoi comunali, in data odierna le turnazioni idriche previste non verranno effettuate.

Si informa che gli operatori del Gestore sono già al lavoro, sul posto, per risolvere nel minor tempo possibile le problematiche riscontrate e si precisa che non è possibile alimentare i serbatoi comunali di Sciacca con fornitura idrica alternativa dal Gestore dal Sovrambito.

Si rileva che la distribuzione idrica, nel Comune interessato, tornerà regolare non appena saranno ultimate la dovute operazioni di riparazione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.