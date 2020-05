Covid-19 e "fase 2": riaperti bar e cimiteri, imposto il distanziamento sui bus: ecco come la città torna a vivere

L'emergenza Coronavirus non è ancora finita, ma l'avvio della "fase 2" in città è tangibile: il traffico è intenso rispetto agli scorsi giorni, i bar sono aperti (ma solo per l'asporto) e basta mettere il naso dentro un autobus urbano per rendersi conto di come il distanziamento sociale sia più che indispensabile.

Coronavirus, guida alla "fase 2": ecco cosa si può fare e cosa no

Misure da rispettare anche al cimitero dove è possibile, indossando guanti e mascherine di protezione, recarsi per rendere omaggio ai cari estinti e dove gli ingressi avvengono in modo scaglionato.

A richiamare tutti alla massima prudenza, ieri, è stato il sindaco della città capoluogo Lillo Firetto. Ma lo hanno fatto, grazie ai social, tutti i suoi colleghi dell'Agrigentino. E tutti, a gran voce, hanno ricordato - per la "fase 2" - quello che non è uno slogan: "Non è un liberi tutti". Serve ancora prudenza e massima responsabilità per non mettere in pericolo se stessi e tutti i propri cari.

