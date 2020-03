Emergenza Coronavirus, il direttore sanitario Migliazzo: "Non escludo ulteriori casi positivi"

Sono circa sessanta gli operatori sanitari dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca che oggi sono stati sottoposti al tampone rino-faringeo. Dopo i 16 casi di positività al Coronavirus già riscontrati nel nosocomio, si attende dunque l’esito dei test odierni. “Non posso ecludere che ci siano altre positività – dice il direttore sanitario Gaetano Migliazzo – perché parlando di dipendenti che comunque prestano servizio in ospedale è possibile che ci sia una possibilità. Mi preoccuperebbe – ha aggiunto Migliazzo – se ci fosse la comparsa di una sintomatologia specifica di patologia da Coronavirus, in atto abbiamo solo positivi e non abbiamo soggetti patologicamente impegnati”.

Emergenza Coronavirus: nuovi tamponi positivi, salgono a 4 i pazienti ricoverati

Sullo stato di salute del personale che è risultato positivo, il direttore sanitario, raggiunto telefonicamente da AgrigentoNotizie ha fornito un quadro clinico, momentaneamente rassicurante. “Sono assolutamente asintomatici – ha detto – e in buono stato di salute”. Migliazzo ha anche parlato della situazione attuale del nosocomio saccense. “Funziona a pieno regime, i pazienti positivi sono gestiti in ambienti dedicati, protetti con procedure assistenziali da malattie infettive. Non c’è nessuna promiscuità con gli altri ammalati”.