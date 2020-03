Coronavirus: trovati i posti letto per i "positivi", aumentano gli infermieri e pronto l'interscambio per Terapia intensiva

Gli ospedali sono pronti a fare quadrato. L'emergenza Coronavirus ha indotto l'Asp di Agrigento a ricorrere a delle misure più che mai urgenti.

L'azienda sanitaria Provinciale di Agrigento ha individuato, presso i presidi ospedalieri di Agrigento, Sciacca, Licata e Canicattì, la disponibilità immediata di posti letto per il trattamento, non in terapia intensiva o sub-intensiva, di pazienti affetti da Covid-19. Sono stati inoltre potenziati gli organici del personale infermieristico con l’immissione in servizio, a partire dall’inizio della prossima settimana, di circa 50 unità dedicate specificamente alla cura delle persone affette da Coronavirus.

Non sono gli unici provvedimenti che l'Asp ha preso. Infatti, l'azienda sanitaria provinciale, in queste ore, ha siglato un protocollo con l’Asp di Caltanissetta che prevede l’ottimizzazione e la rimodulazione dei reparti di terapia intensiva delle due province.

L'Asp di Caltanissetta, diversamente da quanto in atto ad Agrigento, sono attivi 10 posti in Malattie Infettive e 10 posti in Pneumologia, le direzioni Strategiche delle due aziende, hanno ridefinito la distribuzione numerica e qualitativa dei pazienti bisognosi di cure in terapia intensiva.

Nel dettgaglio viene stabilito con efficacia immediata che i posti in terapia intensiva presso l’Asp di Caltanissetta siano dedicati esclusivamente al trattamento di casi Covid-19 e che gli stessi accolgano non solo i pazienti del comprensorio nisseno ma anche quelli, eventuali, provenienti dalla provincia di Agrigento.

L'Asp di Agrigento, che non tratterà i pazienti Covid-19 in terapia intensiva, destinerà i sedici posti di terapia intensiva “ordinaria” attualmente disponibili (otto presso l’ospedale di Agrigento e otto a Sciacca) sia ai pazienti “non Covid-19” agrigentini che quelli della provincia di Caltanissetta.

"Per effetto di quanto stabilito - fa sapere l'asp di Agrigento - nel corso della prossima settimana l’Asp di Caltanissetta procederà a trasferire i propri pazienti già in cura presso il reparto di terapia intensiva di Agrigento. Le due aziende Sanitarie si terranno in stretto contatto informando costantemente il Seus 118 per la gestione delle emergenze".